Pd e M5S insieme per difendere il Parco di Portofino

Un appello indirizzato al presidente della Repubblica Sergio Mattatella e una manifestazione simbolica per difendere il Parco Nazionale di Portofino. L'hanno annunciata a Rapallo Pd e 5Stelle, uniche forze presenti in opposizione in consiglio comunale, a supporto degli ambientalisti per riprendere la battaglia per il Parco esteso ai 7 comuni, perimetrazione che aveva proposto Anci e contro "il parco francobollo" spinto da Regione Liguria.

"Il 23 settembre prossimo faremo una marcia simbolica da Rapallo alla sede dell'Ente Parco di Portofino per protesta ma anche come simbolo di una ripresa del cammino verso la costituzione del parco nazionale di Portofino" ha spiegato la consigliera comunale 5Stelle di Rapallo Isabella Debenedetti.

"Scriveremo al presidente Mattarella che è colui che doveva firmare il decreto ministeriale ma che è anche garante della Costituzione - ricorda Ermete Bogetti, presidente del Coordinamento per il Parco Nazionale di Portofino - nella nostra carta c'è scritto che dobbiamo garantire alle nuove generazioni un ambiente migliore di come lo abbiamo trovato".

La proposta degli ambientalisti è prendere in considerazione la proposta che Anci aveva mediato tra quella originaria a 11 e il parco regionale a tre. Ai sette, Camogli, Portofino, Santa, Rapallo, Zoagli, Coreglia, Chiavari, si è aggiunto Leivi che ha chiesto al ministero dell'ambiente di entrare nel parco nazionale.

Tra i presenti alla conferenza di questa sera i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e il sindaco di Zoagli Fabio De Ponti.



