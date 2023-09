Morto il ceramista Poggi, nel suo studio anche Fontana e Sassu

Lutto nel Savonese per la morte di Giovanni Poggi, considerato uno dei più importanti maestri della ceramica. Aveva 90 anni. Discendente di un'antica famiglia di vasai albisolesi, nel 1954 aveva iniziato la sua carriera come torniante presso la manifattura per la produzione di ceramiche artistiche "C.A.S." di Santa Margherita Ligure.

Quattro anni dopo, assieme a Mario Pastorino ed Eliseo Salino, aveva fondato la manifattura San Giorgio, così denominata perché inaugurata nella ricorrenza del santo.

Da quel giorno lo studio di Poggi ha poi ospitato numerosi artisti italiani da Lucio Fontana, a Milena Milani, Aligi Sassu, Sandro Cerchi, Gianni Dova, Giannetto Fieschi, Mario Rossello, Agenore Fabbri. Nell'ambito internazionale vanno ricordate le collaborazioni con il danese Asger Jorn, che nel 1959 realizza con l'aiuto di tutti i collaboratori della fabbrica, un grande pannello ad altorilievo per lo Staadtgymnasium di Aahrus e il cubano Wifredo Lam, portatore di correnti surrealiste mediante il suo incontaminato universo creativo.

Anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha ricordato Poggi. "La Liguria perde uno dei più grandi maestri ceramisti. Giovanni Poggi ha rappresentato un punto fermo per l'arte delle Albisole e di tutto il comprensorio Savonese, ospitando nella sua bottega artisti di fama internazionale. La sua manifattura è stata crocevia di innovazione, avanguardia e amore per l'arte, quella stessa passione che Poggi ha coltivato sino all'ultimo accanto al suo tornio. Se il ponente savonese è oggi così apprezzato per la sua tradizione ceramica è anche grazie al lavoro di Giovanni Poggi. Regione Liguria si stringe attorno alla famiglia e a tutti i colleghi ceramisti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA