La vita di Ligabue sul palco raccontata in 70 scatti

La prima mostra dedicata a Luciano Ligabue a livello nazionale sarà inaugurata domani (resterà aperta fino all'8 ottobre) nel palazzo comunale di Sestri Levante con protagonisti gli scatti del fotografo Jarno Iotti al musicista e cantante rock. Vent'anni di carriera immortalati in 70 stampe e sequenze in cornice dal fotografo ufficiale dell'artista, che mostra Ligabue quasi sempre inconsapevole dell'obiettivo che lo inquadra, colto in attimi di pura verità, spesso sul palco, durante alcuni fra le migliaia di concerti e altri in momenti che solitamente restano inediti per il pubblico accaduti in tutti questi anni di carriera.

"È un onore per la città di Sestri Levante poter ospitare in prima nazionale la mostra del fotografo eccezionale Jarno Iotti dedicata ad un soggetto straordinario come il cantautore Luciano Ligabue", commenta il sindaco Francesco Solinas.



