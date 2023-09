"GenovaJeans si presenta nella capitale della moda e dell'italian style", il sindaco Marco Bucci apre così la presentazione della manifestazione in programma a Genova (5-8 ottobre) al fianco di due ambasciatori della città: Claudio Marenzi (Herno, Montura) e Rosita Missoni, la signora della magliera, fondatrice col marito dello storico marchio al Palazzo delle Stelline. L'evento, nel segno del design e dell'innovazione responsabile vedrà 120 appuntamenti, 40 location, in gran parte nel centro storico. "Siamo qui per ribadire la sinergia tra le nostre città, Genova e Milano - dice Bucci che ha citato la storia del jeans ricordando quella del commercio della "grande Genova" e di quel pigmento, l'indaco, che i genovesi importavano da lontano - non c'è persona al mondo che non sa cosa sia il jeans, il jeans è funzionale e è economico, in senso moderno, perché è più facilmente riciclabile rispetto ad altri tessuti, per tutti questi motivi è fondamentale valorizzare la storia e la filiera. GenovaJeans non si conclude nella prima settimana di ottobre ma andrà avanti anno dopo anno".

"Genova riparte dalla sua storia per accompagnare le nuove generazioni verso un futuro fatto di consapevolezza e responsabilità - spiega la curatrice di GenovaJeans Anna Orlando - lo fa con il jeans al centro, perché ne è la patria genitrice, e con la consapevolezza che si tratta di un tessuto la cui popolarità si accompagna all'inclusività".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA