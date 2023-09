Enea, da gusci molluschi i reef per ripopolare l' ostrica piatta

Enea sta sviluppando dei prototipi di 'reef' realizzati con scarti della molluschicoltura, come gusci di mitili e fibre naturali, per favorire il ripopolamento dell'ostrica piatta nel golfo della Spezia. Si tratta di un mollusco nativo dal grande potenziale filtratore, utile per la rigenerazione di ambienti marini e per altri servizi ecosistemici (come la regolazione del clima, il supporto alla biodiversità, l'approvvigionamento di cibo), con conseguenti benefici culturali e socio-economici. L'attività è condotta dall'Enea in collaborazione con la cooperativa di mitilicoltori associati e realizzata nell'ambito del progetto Pnrr Raise sulla base dei principi della rete Native Oyster Network, organo consultivo del progetto, attivo in Irlanda e Regno Unito.

Questa specifica attività si inserisce tra quelle svolte da Enea nell'ambito di "Smart Bay S. Teresa" che persegue la conoscenza, la conservazione e l'utilizzo degli ecosistemi calcificanti, la valorizzazione degli scarti dell'acquacoltura e la realizzazione di interventi di rigenerazione dell'ambiente e delle aree portuali per contrastare gli effetti del cambiamento climatico.

Oltre all'Enea e alla cooperativa mitilicoltori associati, collaborano l'Autorità portuale, l'Ama, la Fondazione Imc, l'Università di Milano Bicocca e il Gos del Comsubin della Marina Militare, con la quale Enea ha un accordo di collaborazione. "Nei processi rigenerativi, gli ecosistemi marini sono centrali per il ruolo che svolgono sia come erogatori di servizi come il sequestro del carbonio, la disponibilità di risorse alimentari, la promozione della biodiversità, il miglioramento del paesaggio che nell'adattamento e mitigazione degli impatti del cambiamento climatico - spiega Chiara Lombardi del laboratorio Biodiversità e servizi ecosistemici dell'Enea -. Inoltre in base ai principi di economia rigenerativa le soluzioni basate sulla natura, fondamentali per una crescita economica sostenibile anche in ambiente marino e per il sostegno all'economia blu, rendono i sistemi economici vitali e salutari, in linea con gli obiettivi del Pnrr".



