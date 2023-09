Dopo rapina tenta la fuga con monopattino, arrestato

Ha cercato di scappare dopo una rapina bordo di un monopattino. La volante della polizia è stata però più veloce e lo ha arrestato. In manette è finito un ragazzo di 18 anni. Gli agenti sono intervenuti ieri dopo la segnalazione di una lite in strada tra due persone in via Bombrini. Arrivati sul posto hanno visto un ragazzo scappare con il monopattino e lo hanno bloccato. Subito dopo è arrivata una persona che ha spiegato di essere stato appena derubato del cellulare dopo essere stato minacciato con un coccio di bottiglia.



