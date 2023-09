Dopo 74 anni torna il derby Entella - Sestri Levante

Domani saranno un migliaio i sostenitori del Sestri Levante a superare il fiume Entella per la terza di campionato di serie C dove l'Unione approda dopo 74 anni di serie inferiori. La vigilia sui social è una vera corsa a riempire lo stadio di Chiavari che può ospitare circa 5500 persone anche se domani sera i presenti dovrebbero essere circa 3500 tenuto presente le previsioni meteo negative e la partita del Genoa. Le due tifoserie sono sempre state ostili e proprio nei mesi scorsi alla richiesta del Sestri Levante di poter giocare le partite casalinghe a Chiavari in attesa dei lavori richiesti dalla Lega Pro al terreno del Sivori di Sestri Levante, la risposta è stata negativa con striscioni ostili appesi dai supporter biancocelesti. Domani dunque si disputerà il quarto derby (due in serie D e due in coppa Italia) con due vittorie del Sestri Levante, un pareggio e una vittoria dell' Entella.



