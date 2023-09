Ci sono dieci chilometri di coda sul'A10, in direzione Francia, tra gli svincoli dell'AutoFiori di Sanremo Ovest e Ventimiglia, a causa di un cantiere situato all'altezza della Barriera. La presenza di poche piste aperte ha determinato un rallentamento della circolazione con il formarsi di incolonnamenti. Tra Albenga e Andora, sempre in direzione Francia, si segnala un altro chilometro di coda, sempre a causa di lavori in corso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA