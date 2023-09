Contributi per la maternità nelle imprese artigiane liguri

Contributi per sostenere la maternità, favorire le iscrizioni agli asili nido e alle scuole materne, sono stati stanziati dall'Ente bilaterale dell'artigianato Eblig nell'ambito di un investimento da mezzo milione di euro a favore delle imprese e dei loro dipendenti.

È la prima decisione assunta dal nuovo consiglio di amministrazione dell'ente composto dalla presidente Laura Viacava, il vicepresidente Claudio Donatini e il nuovo direttore Roberta Cavicchioli. Fanno parte dell'ente sia le associazioni artigiane sia quelle sindacali della Liguria.

Le imprese artigiane liguri e i loro lavoratori potranno presentare domanda per ricevere un contributo dal 18 settembre all'8 ottobre 2023. Per le imprese sono previsti contributi per l'incremento e mantenimento dell'occupazione, per la maternità, per eventi eccezionali, sicurezza, qualità e innovazione, riduzione premio Inail.



