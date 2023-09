Consiglio comunale Savona unanime contro rigassificatore

Il consiglio comunale di Savona ha approvato ieri all'unanimità un documento contro il progetto di collocare un rigassificatore davanti alle coste della città. Il testo è frutto di una sintesi tra due versioni, quella della maggioranza (centrosinistra) e quella della minoranza (centrodestra), al termine di tre ore di consiglio con un'ora di sospensione per permettere ai capigruppo di trovare una quadra.

Un lavoro di sintesi invocato anche dal sindaco Marco Russo: "Vi invito a esprimere una posizione unitaria, cerchiamo di dare un segno di grande serietà".

Il documento approvato dal consiglio comunale "esprime la propria contrarietà all'impianto e impegna il sindaco e la giunta a compiere ogni azione politica e amministrativa al fine di sostenere le esigenze del territorio".

"E' un vero e proprio impianto industriale davanti alle spiagge savonesi da decenni bandiera blu - recita il testo - Molte criticità per l'impatto sull'ecosistema marino e sanitario. Non abbiamo avuto alcuna risposta". Posizione analoga è stata assunta ieri sera dal Comune di Bergeggi, anche in questo caso all'unanimità.



