Calcio: Garcia 'Genoa forte, Napoli non pensi alla Champions'

"Il Genoa è un'ottima squadra ma vogliamo vincere. Il nostro pensiero ora è di pensare al 100% al campionato, a questa gara. Non voglio che la squadra abbia altre cose come la Champions in testa, li voglio concentrati al 100% sul vincere questo match". Lo ha detto il tecnico del Napoli Rudi Garcia alla vigilia del match in casa del Genoa, all'inizio di un lungo ciclo con dentro anche due match di Champions League. "Il Genoa - ha detto - è una neopromossa ma ha una grande società. L'abbiamo studiata, è una squadra solida in difesa, che ha battuto 1-0 la Lazio, non ti dà spazio. Hanno iniziato male con la Fiorentina in casa, poi hanno cambiato modulo, hanno perso a Torino ma si sono ripresi. E' una squadra con cui dobbiamo giocare in modo molto serio e rispettarla perché nel suo stadio è dura. Non penso ci sarà ansia dai giocatori nel dopo ko con la Lazio. Ma dobbiamo essere più efficaci in attacco, fare come abbiamo giocato contro il Sassuolo, dimostrandoci anche solidi dietro. La consapevolezza la squadra deve averla, ha qualità per segnare almeno un gol più di avversario. Siamo pronti psicologicamente e ora serve essere pronti sul piano fisico da chi era in giro con nazionali".





