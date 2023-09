Archiviata indagine sul sindaco della Spezia Peracchini

È stato archiviato il procedimento a carico del presidente della Provincia della Spezia e sindaco del Comune della Spezia Pierluigi Peracchini, che era stato accusato di falso e abuso d'ufficio dopo un esposto in merito alle nomine nel consiglio di amministrazione della partecipata Atc Mobilità e Parcheggi.

L'esposto era stato depositato in Procura dall'avvocato Alessandro Rosson, allora capogruppo della Lega, dopo che la nomina del leghista Michele Battegazzore era stata revocata e sostituita, dallo stesso Peracchini, con quella di Mavi Ancillai, del loro stesso partito. La polemica era scoppiata nel 2021, in un clima politico infuocato all'interno della stessa maggioranza di centrodestra. Ieri la decisione del giudice che ha accolto la richiesta di archiviazione.



