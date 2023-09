777 Partners entra in Premier con l'acquisto dell'Everton

Il gruppo americano 777 proprietario del Genoa e di altri club in tutto il mondo non si ferma e ufficializza oggi l'entrata in Premier League con l'acquisto dell'Everton, storico club di Liverpool. 777 Partners, che già possiede Genoa, Vasco da Gama in Brasile, Hertha BSC in Germania, Standard de Liege in Belgio, Red Star FC in Francia, Sevilla FC in Spagna e Melbourne Victory FC in Australia ha concluso una trattativa durata settimane ed ha annunciato che acquisisce l'intera partecipazione nell'Everton Football Club, il 94,1% delle azioni del Club dell'attuale proprietario Farhad Moshiri.

"La natura della proprietà e del finanziamento delle migliori squadre di calcio è cambiata in modo incommensurabile da quando ho investito per la prima volta nell'Everton sette anni fa - ha detto Moshiri -, oggi i grandi club sono di proprietà di grandi gruppi con risorse adeguate, investitori sportivi specializzati o società e fondi sostenuti dallo Stato. Attraverso lunghe discussioni con 777 ho capito che siano i migliori partner per portare avanti il nostro grande Club, con tutti i vantaggi del loro modello di investimento. Ci siamo assicurati così il finanziamento completo per il nuovo stadio".

Josh Wander, fondatore e socio amministratore di 777 Partners è contento: "Siamo onorati dall'opportunità di entrare a far parte della famiglia Everton come custodi del club e consideriamo un privilegio poter costruire sulla sua eredità e sui suoi valori orgogliosi. Ci impegniamo a collaborare con la comunità locale a lungo termine, lavorando su progetti importanti come lo sviluppo del Bramley-Moore Dock come stadio di livello mondiale".

L'operazione sarà chiusa entro la fine dell'anno e rimane soggetta all' approvazione anche da parte della Premier League, della Football Association e della Financial Conduct Authority.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA