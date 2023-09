Toti, rigassificatore non lo autorizzo io, c'è una procedura

"Continuerò a ripetere che il rigassificatore non sarà autorizzato da Toti e neppure da qualche signore nascosto nelle fumose stanze: vi è una procedura ambientale e di sicurezza molto importante, che prevede la Valutazione di impatto ambientale da parte del ministero dell'Ambiente, la Conferenza dei servizi e la commissione di sicurezza, con i Vigili del fuoco, la Capitaneria di porto e 53 enti che dovranno rilasciare le rispettive autorizzazioni. Chi ripete il contrario alimenta paura infondata con la malizia di una politica che vuole continuare a bloccare il Paese". Lo ha scritto il presidente ligure e commissario per il rigassificatore Giovanni Toti in una nota a commento delle proteste contro di lui oggi a Savona. Già ieri, dopo diverse prese di posizione contrarie al progetto presentato, ultimi gli industriali savonesi che chiedono diverse modifiche, Toti aveva detto che l'ultima parola in realtà non spetta a lui ma al Ministero dell'Ambiente.

"Non credo che i Vigili del fuoco possano essere un giorno eroi e il giorno successivo pericolosi complottisti - scrive oggi Toti -. Lasciamo che tutti i soggetti facciano il loro lavoro. Il progetto può essere migliorato perché siamo all'inizio, ma quello che non si può fare è sostenere che il Paese non abbia bisogno di gas".

"Se la Liguria ospita il primo sistema portuale d'Italia - prosegue Toti - è perché siamo vicini al primo sistema industriale del Paese. Credo che il governo abbia fatto una scelta molto ragionevole: due rigassificatori sono andati nell'Adriatico a Rovigo e Ravenna, vicini al polo produttivo del nord est, uno arriverà a Vado Ligure al servizio del nord ovest, con Lombardia e Piemonte che fanno il 35-38% del Pil italiano, in un'area dove stazionano già 200 grandi navi all'anno, davanti al porto di Vado dove arrivano ogni giorno petrolio e prodotti chimici, dove vi sono i terminali e le competenze per poter gestire l'impianto. È, soprattutto, un'area vicina ad una delle principali dorsali della rete nazionale del gas. A chi ha paura dei tubi del gas ricordo che nel nostro paese ci sono 33mila chilometri di tubi che corrono sotto i nostri piedi per portare il gas nelle case".



