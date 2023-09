Samp, i nuovi proprietari presentano progetto a dipendenti

Un primo momento d'incontro, l'occasione per presentarsi e presentare i propri progetti.

Nella Sala Proiezione dell'Acquario di Genova gli azionisti di maggioranza dell Sampdoria Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi hanno voluto riunire la prima squadra maschile, la prima squadra femminile e la Primavera con staff tecnici, dipendenti e collaboratori per raccontare la loro New Samp.

Vision, mission, i valori da seguire e rispettare: i due proprietari hanno insieme con il nuovo consigliere d'amministrazione Raffaele Fiorella, il cammino da percorrere uniti per riposizionare la Sampdoria nei posti di primo piano del calcio italiano.

Intanto la truppa di Andrea Pirlo si rafforza con l'arrivo del centrocampista svizzero Pajtim Kasami che era svincolato dopo l'ultima esperienza in Grecia con Olympiakos dove ha collezionato 12 presenze. Per lui anche una parentesi nel calcio italiano col Palermo nella stagione 2010-11, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024



