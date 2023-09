Rigassificatore, Toti contestato a Savona

Il presidente della Regione ei commissario straordinario per il rigassificatore Giovanni Toti è stato contestato questa mattina a Savona. Il governatore è arrivato nella città della Torretta per la firma del rinnovo dell'accordo di programma per l'area di crisi complessa; ad attenderlo fuori dalla sede di Unione Industriali, però, ha trovato ad attenderlo un presidio di oltre 100 persone accorse per protestare contro il possibile arrivo da Piombino, nel 2026, della nave rigassificatrice "Golar Tundra"."No al rigassificatore, difendiamo il nostro mare" è stato uno degli slogan più ripetuti, insieme a insulti e fischi all'indirizzo di Toti. "Invece che fare la sceneggiata su Facebook, dovrebbe confrontarsi con i cittadini e ascoltare le nostre motivazioni", ha evidenziato Franco Zunino di Arci Savona, uno dei rappresentanti del Comitato contro il rigassificatore. E anche gli industriali, negli ultimi due giorni, hanno iniziato a prendere le distanze dal progetto. La protesta di oggi è solo l'ultima di una serie: due giorni fa i manifestanti si erano ritrovati nella piazza del Comune in occasione di una commissione consiliare straordinaria convocata per porre domande a Toti e Snam (che non si sono, però, presentati), mentre domenica era andata in scena una vera e propria "catena umana" in spiaggia da Albissola Marina a Spotorno, con 16mila partecipanti.



