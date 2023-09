Palazzo Ducale Genova, foto oniriche di un viaggio nel Bel Paese

Un viaggio lungo i 4.365 km delle coste italiane, da Trieste a Ventimiglia, per raccontare il Paese non solo dal punto di vista paesaggistico, ma attraverso tutti quei luoghi simbolici che fanno parte della memoria collettiva. È questo, in sintesi, "Il bel paese", il progetto di Stefano De Luigi e Gloria Viale che prevede una mostra, inaugurata alla Sala Liguria di Palazzo Ducale, la pubblicazione di un libro, una lecture di approfondimento, un convegno internazionale che si svolgerà a Palazzo Balbi Senarega, e che culminerà con l'acquisizione delle immagini e del cortometraggio realizzato nel corso del progetto dall'Archivio di arte contemporanea del dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo di UniGe. "Uno degli scopi del lavoro, oltre a celebrare le bellezze culturali e del paesaggio italiani, ripercorrendo quel gran tour che tra 600 e 800 ha creato il moto del Bel Paese - ha spiegato De Luigi - è anche aprire gli occhi sulla realtà dell'Italia di oggi, con fotografie che si ispirano al paesaggismo anche con le cose meno belle, abusivismi o colate di cemento che ho trovato equamente distribuiti da nord al sud. L'immagine-riassunto del viaggio in senso positivo è il Golfo dei Poeti, a Lerici".

In mostra una selezione di fotografie realizzate con una tecnica molto particolare che regala immagini con un'infinita scala di grigi. "La mia è una tecnica di ripresa simile a quella della camera oscura - spiega De Luigi - che restituisce una fotografia che non è un negativo né un positivo ma una posizione intermedia, onirica, che dovrebbe servire a creare quel distacco necessario per aiutare il visitatore a domandarsi ciò che sta vedendo". Il progetto è stato prodotto da Palazzo Ducale nell'ambito del bando 'Strategia Fotografia 2022' del MiC. La mostra resta aperta fino al 15 ottobre.



