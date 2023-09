Operaio accusa banca di usura e perde casa, no Tar a fondi

Una sentenza del Tar della Liguria ha bocciato il ricorso di un operaio che aveva denunciato un istituto di credito per "interessi da usura" su un mutuo ipotecario. Il ricorso era stato è presentato contro Viminale, Prefettura di Genova, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e Comitato di solidarietà, dopo che era stata respinta la sua richiesta di concessione di un mutuo. L'operaio sosteneva di avere diritto ad un finanziamento di 145mila euro a carico del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, perché un istituto creditizio, in forza di un contratto di mutuo ipotecario stipulato nel 2005, gli avrebbe applicato interessi superiori al tasso-soglia.

L'uomo nel ricorso aveva sottolineato che, a seguito del mancato pagamento delle rate, nel 2014 l'istituto di credito aveva promosso una procedura esecutiva, nella quale la sua casa è stata pignorata e venduta all'asta. L'operaio si era rivolto al Tar sostenendo che la normativa "accorderebbe la sovvenzione a chiunque, soggetto passivo di un negozio usurario, abbia subito danno ad un bene di sua proprietà". Il Tar ha dato ragione al Viminale, confermando gli atti del Commissario anti-usura, "per difetto del requisito soggettivo" poiché "il richiedente non esercita un'attività imprenditoriale o comunque economica, ma svolge un lavoro dipendente". Il ricorrente aveva fatto riferimento alle leggi per la concessione di mutui gratuiti ai soggetti passivi del reato di usura. Ma la legge, ha evidenziato il Tar, limita i benefici a chi " esercita attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione", oppure "in favore dell'imprenditore dichiarato fallito". "La limitazione soggettiva della platea dei beneficiari è coerente con lo scopo del finanziamento finalizzato ad aiutare la vittima di usura esercente un'attività economica a rientrare nei circuiti "sani" - spiega la sentenza del Tar - La normativa invocata dal ricorrente riguarda la differente elargizione a fondo perduto per le vittime di richieste estorsive e, pertanto, non risulta applicabile al caso in esame".



