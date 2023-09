Grave incidente stradale questa mattina in via Pra', nel ponente di Genova. Un ragazzo di vent'anni si è scontrato con la sua moto contro una macchina.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica.

Il giovane è stato stabilizzato e intubato e dopo trasferito all'ospedale San Martino in codice rosso, il più grave. Sulla dinamica indaga la sezione infortunistica della polizia locale.





