Genoa: Gilardino ritrova Puscas e Dragusin

In casa del Genoa ranghi quasi completi col rientro alla base anche di Puscas e Dragusin che hanno completato gli impegni con le rispettive nazionali e si sono allenati col resto del gruppo. A questo, l'unico che manca all'appello è il messicano Vasquez che rientrerà domani ma avendo giocato due gare ravvicinate con la sua nazionale il tecnico del Grifone potrebbe anche decidere di non rischiarlo nella sfida col Napoli avendo avuto pochissimo tempo per recuperare. In attacco c'è Retegui mentre alle sue spalle giocheranno Gudmundsson e Malinovskyi



