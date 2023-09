Comune Genova crea rete contro discriminazioni genere in aziende

Una rete contro la violenza di genere e contro le diseguaglianze, anche economiche, in ambito professionale e lavorativo nascerà presto sotto l'egida del Comune di Genova e coinvolgerà alcune grandi aziende cittadine.

Il network prende le mosse da un esperimento attuato nel periodo della pandemia sul tema dello smart working. La notizia è arrivata dall'assessora alle Pari opportunità del Comune di Genova Francesca Corso durante la seduta del consiglio comunale di oggi, al termine di una discussione sul femminicidio e la violenza sulle donne promossa dalla consigliera del Pd Rita Bruzzone.

Le grandi aziende pubbliche e private che già fanno parte della rete e quelle che vorranno aderire concorreranno alla redazione di un manifesto delle best practice da introdurre nel mondo del lavoro per evitare le discriminazioni. Durante la discussione molti consiglieri di maggioranza e opposizione sono intervenuti per condannare il fenomeno del femminicidio citando numeri e iniziative.



