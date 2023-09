A Millesimo la festa del tartufo della Val Bormida

Il borgo di Millesimo (Savona) è pronto ad accogliere la XXXI "Festa nazionale Tartufo della Val Bormida" in scena il 29, 30 settembre e 1 ottobre per iniziativa del Comune con la collaborazione dell'Associazione Tartufai e Tartuficoltori Liguri.Il centro storico, le antiche vie e le piazze si trasformeranno in un vero e proprio mercato a cielo aperto, dove il protagonista indiscusso sarà il prezioso fungo ipogeo, declinato in tutte le sue sfumature, dalla ricerca e cavatura all'utilizzo in cucina.

Per l'edizione 2023, presentata oggi, la Festa può fregiarsi del patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf).

"Regione Liguria sostiene la manifestazione - dice il vice presidente della Regione con delega all'Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana -, un'edizione impreziosita dal riconoscimento del Masaf e dall'impegno encomiabile degli amministratori di Millesimo e dell'Associazione Tartufai e Tartuficoltori Liguri. La festa infatti coniuga tradizione e creatività valorizzando il tartufo ligure, sempre più apprezzato e ricercato da grandi chef. Le premesse ci sono tutte per un evento da record, importante traino per il turismo gastronomico della nostra regione".





