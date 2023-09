+33% ospedalizzati con il covid in 7 giorni ma nessun allarme

Gli ospedalizzati positivi al covid e ricoverati in prevalenza per altre patologie nell'ultima settimana in Liguria sono aumentati di oltre il 33% passando da 96 a 128, saliti da 2 a 6 quelli in terapia intensiva, a conferma della ripresa dei contagi alla vigilia dell'autunno.

Due i pazienti positivi deceduti nell'ultima settimana rispettivamente a 79 e 82 anni d'età. Sono i dati dell'ultimo bollettino sul coronavirus stilato dal Ministero della Salute e dall'Azienda ligure sanitaria (Alisa), ma i tecnici anche ieri hanno sottolineato che questo non rappresenta un allarme, anche perché si è esaurita la fase pandemica. Il totale dei casi positivi registrati in Liguria torna a superare le settemila unità passando da 6.956 a 7.059.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA