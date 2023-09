Sub 64enne grave dopo un'immersione a Santa Margherita

E' in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova un sub di 64 anni che era impegnato in una escursione con un diving nel tratto di costa antistante Santa Margherita Ligure. L'uomo si è sentito male durante l'immersione ma è riuscito a riemergere ed è stato subito trasportato a terra con l'intervento della Capitaneria di porto, sembrava si stesse riprendendo, poi una crisi e la decisione del personale del 118 di ricoverarlo immediatamente in codice rosso al nosocomio genovese.



