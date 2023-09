Solo l'1% dei soggetti a rischio covid non è vaccinato

È sotto controllo la riaccensione epidemica del covid in corso in Liguria: sono 15 i nuovi pazienti positivi al covid registrati attualmente ogni giorno negli ospedali della Liguria, ma solo uno o due hanno una patologia respiratoria correlata alle nuove varianti del coronavirus, più trasmissibili ma molto meno impattanti rispetto alle ondate precedenti. Sono 122 le persone positive attualmente ricoverate negli ospedali liguri, ma in larga parte per altre patologie.

Da metà ottobre in Liguria insieme alla campagna antinfluenzale partirà la nuova campagna vaccinale anti covid rivolta in particolare a over 80, fragili e ultra fragili. Solo l'1% dei soggetti 'a rischio' individuati in Liguria non è vaccinato. È stato individuato il primo caso di positività in una rsa a Genova, ma subito isolato senza provocare un cluster.

È emerso alla presentazione della nuova campagna vaccinale in Liguria. "Il quadro del covid non è più pandemico, ma endemico, gli esperti lo avevano segnalato quindi non è una novità, commenta l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola - la ripresa dei contagi succederà ancora, i virus aero trasmessi durante il periodo invernale si riaccendono, porteranno nei soggetti fragili a qualche ricovero, ma ad ora non c'è alcuna indicazione sull'uso delle mascherine, se non in ospedale o nelle rsa".

"Siamo di fronte a un virus che ormai è endemico, viviamo una tipica riaccensione epidemica, ma la pressione sugli ospedali resta bassa, su cento pazienti che entrano positivi solo circa il 15% ha patologie polmonari in atto", afferma il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi. "Le nuove varianti Eris e Pirola sono seguite attentamente, oggi Eris è prevalente con il 41% dei casi in Italia e anche in Liguria - spiega il direttore dell'unità operativa Igiene dell'ospedale San Martino Giancarlo Icardi -, si tratta di nuove varianti più trasmissibili ma molto meno impattanti rispetto al passato".



