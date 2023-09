Rigassificatore: Industriali Savona, allontanarlo dalla costa. Toti: No a paure infondate

"Gli imprenditori hanno chiara la necessità di un aumento del fabbisogno energetico per calmierare prezzi di gas ed elettricità, tanto per i privati quanto per le aziende. Pertanto, l'Unione Industriali di Savona non esprime una contrarietà a priori a rigassificatori, attività estrattive o gasdotti. Nemmeno, coltiviamo posizioni di chi non vuole simili investimenti in casa propria". Lo dichiara il presidente degli Industriali della Provincia di Savona, Angelo Berlangieri dopo un incontro il presidente della Regione e commissario per il rigassificatore Giovanni Toti.

"Abbiamo ripetuto ai rappresentanti istituzionali liguri che se quella del Vadese deve essere l'area prescelta, perché connotata dai migliori criteri scientifici, la gravosità di un simile investimento deve ricadere su tutti i soggetti coinvolti.

Occorre, pertanto, verificare l'opportunità, se non addirittura l'esigenza di allontanare il nuovo insediamento in modo più significativo dalla costa. Pensiamo che le fondamentali opere a terra debbano sfruttare aree industriali dismesse piuttosto che impattare su zone tuttora produttive o su aree vergini. Sempre a terra, il progetto presenta evidenti criticità nel passaggio su aree dove sono presenti insediamenti e re-insediamenti industriali. Le attività produttive esistenti non debbono essere impattate".

Per Stefania Piccardo, presidente dell'Unione Provinciale Albergatori di Savona "l'area compresa tra Bergeggi e la città di Savona ha compiuto un processo di rivitalizzazione promozionale straordinario. È un lavoro quotidiano che va avanti da 20 anni. Nel mondo ormai globale della ricettività, un valore tutt'altro che marginale viene rappresentato dalla percezione.

Un'operazione di questa portata, se non resa compatibile, rischierebbe di compromettere i sacrifici trasversali della parte privata e di quella pubblica che stanno fornendo risultati importanti alle aziende e al comprensorio tutto".

Toti alle categorie economiche savonesi, no a paure infondate

"Il percorso comincia ora e con esso anche il confronto, partito prioritariamente con le amministrazioni locali coinvolte. Come struttura commissariale, ma anche come Regione, c'è la massima disponibilità a predisporre un calendario di incontri specifico con voi, coinvolgendo anche Snam e Rina. È interesse di tutti noi tutelare le nostre aziende e per questo voi, come categorie, ma anche i singoli cittadini potranno avanzare osservazioni e proposte migliorative al progetto, in particolare rispetto al tracciato, ad oggi provvisorio. Ogni vostro contributo è benaccetto e indispensabile. Quello che chiedo a tutti è di non amplificare paure del tutto infondate". Così il presidente della Regione Liguria e commissario per il rigassificatore Giovanni Toti, al termine dell'incontro con i rappresentanti delle categorie produttive del Savonese. "Oggi il governo ha ribadito che si tratta di un progetto strategico nazionale che segue la Legge Draghi - prosegue Toti - individuando Snam come soggetto attuatore del Piano energetico nazionale. Nel caso in questione, a differenza delle procedure d'urgenza adottate per Piombino e Ravenna, questo progetto sarà sottoposto ad una serie di passaggi approfonditi con il ministero dell'Ambiente che rilascerà la Via nazionale e con la Conferenza dei Servizi, in cui si esprimeranno 53 enti e soggetti tecnici qualificati coinvolti nel percorso autorizzativo. Solo alla fine percorso avremo il progetto definitivo, con la garanzia di piena sicurezza. Non è una scelta della Regione quella di mettere la nave a Vado ritengo sia una scelta ragionevole per una serie di motivazioni, a partire dal fatto che la Liguria ospita il primo sistema portuale del Paese e che l'area tra Vado e Savona è quella da cui è più facilmente raggiungibile la rete nazionale per portare il gas a tutto il nord ovest". "Parallelamente - prosegue Toti - si aprirà con il governo il confronto sulle opere di accompagnamento, partendo da quelle già contenute nel Priimt approvato in Consiglio regionale, per arrivare alla firma di un Protocollo d'Intesa".



