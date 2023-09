Ponte: oggi ultimi testi parti civili, da lunedì gli imputati

Conclusi i testimoni dell'accusa nel processo per il crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime), oggi sono stati ascoltati gli ultimi testi delle parti civili e da lunedì prossima inizierà l'esame degli imputati.

Il primo a parlare oggi è stato un camionista polacco, Adam Bialkowski, che col suo tir si fermò a 70 metri dalla voragine.

"Uscito dalla galleria Coronata - ha ricordato in aula - ho visto delle scintille e il ponte crollare. Mi sono fermato poco dietro il camion della Basko, ho avuto paura di morire e da quel giorno sul ponte nuovo sono passato solo due volte".

Dopo di lui sono stati sentiti due medici legali, consulenti di Rita Giancristoforo, la maratoneta di Trieste che si salvò per un soffio insieme al compagno. Il dottore Paolo Albarello ha spiegato come in letteratura non esistono casi di sopravvissuti dopo una caduta da quella altezza. "Giancristoforo è viva grazie alla bravura dei medici che l'hanno operata subito". Purtroppo, però, "alcune lesioni si sono trasformate in danno permanente.

C'è una progressione dei disturbi. L'ultimo intervento subito è di giugno". Anche l'altro consulente, il dottor Tullio Bandini ha sottolineato come la maratoneta abbia "una condizione di depressione che subito dopo la tragedia non aveva, ma che è subentrata quando si è resa conto che la sua vita non sarebbe ripresa come prima".

Da lunedì inizieranno gli esami degli imputati. Al momento sono 18 su 58 quelli che hanno acconsentito a rispondere alle domande dei pubblici ministeri. La maggior parte rilascerà invece spontanee dichiarazioni mentre altri non parleranno.





