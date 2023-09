Liguria, scuola al via per oltre 184mila studenti

Scuola al via per oltre 184mila studenti in Liguria: 165.302 delle scuole statali e 18.800 delle paritarie. Lo ha reso noto l'Ufficio scolastico regionale, facendo il punto sugli organici del personale.

"L'organico di diritto del personale docente quest'anno è di 15.114 posti, di cui 1350 di potenziamento e 2.908 posti di sostegno Quest'anno sono stati messi a disposizione 234 posti in più in organico di diritto di sostegno, oltre ai posti in deroga finora attribuiti che sono 2.011 a livello regionale. Assunti in ruolo 891 docenti che coprono circa il 73% dei posti autorizzati, un dato in netta crescita se comparato con l'anno precedente che si era fermato al 53%". Su questi posti, dopo il meccanismo di mobilità, alla Regione Liguria è stato assegnato un contingente per le immissioni in ruolo di 1226 unità. Entro fine agosto sono state completate le operazioni relative alla copertura dei posti con supplenze annuali attingendo alle GPS (graduatorie provinciali di supplenza) coprendo oltre l'85% delle disponibilità. Sono state anche concluse le operazioni relative ai Dirigenti Scolastici, procedendo con il rinnovo degli incarichi in scadenza, lo svolgimento delle operazioni di mobilità e l'immissione in ruolo di 13 nuovi dirigenti, fattore che permetterà di arginare concretamente il disagio delle reggenze.

Per il personale ATA, ci sono in organico 4.763 posti, con un incremento di 20 unità rispetto all'a. s. 2022/2023, oltre alle deroghe per risolvere particolari situazioni di difficoltà connesse talora al numero di plessi o a specifici fattori di contesto.. Il contingente di assunzioni in ruolo risulta di 263 unità, ed è stato coperto con le nomine da parte dell'ufficio regionale.

Il Direttore scolastico regionale Antimo Ponticiello sottolinea che "il raggiungimento di tali traguardi è stato possibile grazie ad un collaudato lavoro di squadra che coinvolge uffici, enti locali, scuole, parti sociali e amministrazione centrale, tutti in prima linea per studenti e famiglie".



