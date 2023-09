Auto investi bimbo di 7 anni: è grave, ha politraumi

Paura questo pomeriggio per un bambino di 7 anni che è stato investito da un'auto nel quartiere del Termo alla Spezia. Il piccolo è stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale Gaslini di Genova. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Secondo le prime informazioni il bambino ha riportato un politrauma, in particolare un grave trauma al cranio e al torace e perdeva sangue dall'orecchio destro, oltre a numerose contusioni ed escoriazioni agli arti superiori.

L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30. Sono arrivati sul posto l'automedica del 118 Delta 1 della Spezia con un medico e un infermiere, l'ambulanza della pubblica assistenza di Vezzano Ligure e l'elicottero 'Drago' da Genova. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia municipale. Dopo essere stato trattato e stabilizzato sul posto dal personale sanitario del 118 e dal personale dell'elisoccorso, il bambino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini a Genova. L'incidente è avvenuto in via Sarzana. Il bambino, ora in prognosi riservata, stava attraversando sulle strisce pedonale con dei parenti all'altezza del civico 986 in direzione Brigola L'auto investitrice è una Mini condotta da una 50enne di Vezzano Ligure, che stava procedendo in direzione centro urbano.



