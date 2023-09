Imputato nel processo Grillo jr, indagato per abusi a Genova

Ancora guai giudiziari per Francesco Corsiglia, uno degli amici di Ciro Grillo, il figlio del fondatore del M5S, già a processo a Tempio Pausania per violenza sessuale. Il ragazzo è indagato dalla procura di Genova di nuovo per violenza sessuale dopo aver sollevato il top a una ragazza di 19 anni mentre ballava in una discoteca di corso Italia, la passeggiata a mare della movida genovese. La vicenda risale allo scorso luglio.

Corsiglia è a processo per un presunto stupro avvenuto a luglio 2019 in Sardegna, insieme a a Grillo jr, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. La vittima era una studentessa italo-norvegese di 21 anni in un residence di Cala di Volpe, in uso alla famiglia Grillo.

Corsiglia è indagato per violenza sessuale. Il pubblico ministero Federico Panichi ha chiuso le indagini e inviato l'avviso. Adesso il ragazzo potrà decidere se farsi interrogare.

A denunciare Corsiglia erano stati i carabinieri dopo che avevano incontrato per strada la ragazza sconvolta dopo l'accaduto.



