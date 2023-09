Il 27 settembre alle 12 test 'IT-alert' in Liguria

Il 27 settembre alle 12 tutti i telefoni cellulari presenti in Liguria saranno raggiunti da un messaggio di test di 'IT-alert', il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale per segnalare in tempo reale ai cittadini un potenziale pericolo. L'iniziativa è stata illustrata a Genova a Palazzo della Borsa in un riunione plenaria con Comuni, strutture di Protezione civile, Prefetture e rappresentanti delle varie categorie.

Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile in Liguria suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati. IT-alert è un nuovo sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso.

"Il sistema potrà essere molto utile in caso di eventi pericolosi come maremoti, alluvioni o piogge intense, essendo strutturato per avvisare i cellulari presenti in una certa area geografica in tempo reale indicando alcuni comportamenti da adottare a seconda della gravità dell'evento", sottolinea l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone aggiungendo che superata la fase di test IT-alert potrebbe entrare in servizio in Liguria già nel 2024. "Un balzo in avanti in termini di protezione civile", lo definisce il presidente della Regione Giovanni Toti. "Mi auguro che il giorno in cui ciascuno di noi riceverà sul suo cellulare il messaggio test di potenziale allerta, abbia voglia di dare anche una conferma di ricezione sul sito web predisposto da IT-alert, - invita il prefetto di Genova Renato Franceschelli - per valutare la qualità di un servizio importante".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA