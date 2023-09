Sette chilometri di coda si sono formati stamani sull'A10 poco prima della barriera di Ventimiglia in direzione Francia in seguito all'esplosione di un pneumatico di un mezzo pesante in galleria, in un tratto dove si procedeva a doppio senso per via di un cantiere. Sul posto è subito intervenuto un mezzo di soccorso che lavora per l'autostrada per velocizzare le operazioni di intervento e verso le 9.15 il tir è stato portato fuori dalla galleria.



