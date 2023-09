Bruciano le alture dell'Imperiese, in fumo oltre 40 ettari

Sono oltre 40 gli ettari di bosco andati in fiamme nell'incendio divampato ieri pomeriggio in località Binella nel territorio comunale di Montalto-Carpasio (Imperia). Il rogo è ancora in corso e la stima è stata fatta stamani con un sopralluogo aereo. Sul posto hanno operato per tutta la mattina due canadair e altrettanti elicotteri. Nel pomeriggio è inizialmente previsto l'intervento di un solo canadair, mentre dovrebbero restare gli elicotteri.

Diverse le squadre a terra dei vigili del fuoco e dei volontari antincendio impegnati a presidiare la zona, per evitare che le fiamme, al momento soltanto in zona impervia, si avvicinino alle abitazioni.



