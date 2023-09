Briatore porta al Nautico di Genova Crazy Pizza

"Futuri investimenti su Genova? Assolutamente sì. Genova da un lato è una città fantastica, anche se qui ho avuto un'esperienza bruttissima durata 10 anni: mi hanno tirato matto per la barca che mi hanno sequestrato, poi ci hanno assolti tutti quanti. Ma adesso quel capitolo è finito e per il futuro se ci sono opportunità sicuramente faremo delle cose qua". Flavio Briatore a Genova per il sopralluogo al Crazy Pizza, il primo pop up restaurant della sua catena che aprirà nella aree del Salone Nautico, nella banchina dei superyacht, solo per la durata della manifestazione (21-26 settembre), con 21 addetti, compresi i "pizzaioli acrobatici" che passano fra i tavoli, e 130 coperti e una terrazza panoramica, non dimentica le vicende del Force Blue, sequestrato nel 2010, ma è pronto a investire in città.

"Questo è un assaggio, qualcosa di creativo che abbiamo voluto fare anche per far vedere cosa è Crazy Pizza, la spinning pizza. Facciamo questa esperienza al Salone Nautico perché è uno dei più importanti d'Europa. Abbiamo un rapporto super con il presidente Toti, questa amministrazione fa le cose e quando c'è gente che fa le cose velocemente se ci sono altre opportunità su Genova ne parliamo" aggiunge l'imprenditore che è arrivato insieme al presidente della Regione Giovanni Toti e ha incontrato il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi con i vertici dell'associazione con un brindisi assieme ad Augusto Cosulich a bordo dello yacht di Aldo Spinelli. I prezzi, come negli alti locali della catena, andranno dai 14 euro ai 50 e oltre per le pizze più "crazy".

Il calcio? "Io ho già dato, ho investito nel Qpr a Londra. Basta. I due proprietari di Sampdoria e Genova sono amici miei, avete tutte e due le squadre in buone mani. Speriamo di averle tutte e due in serie A, ma il calcio è cosa difficile: ci vogliono molti soldi molta passione e poi le squadre sono sempre dei tifosi, non sono tue".



