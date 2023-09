Chiusura totale al traffico per corso Marconi dal 21 al 26 settembre, in occasione del Salone Nautico. La decisione, annunciata dal sindaco Marco Bucci, è stata presa per ricavare altri parcheggi. "Sarà un antipasto di quello che succederà quando avremo il parco in piazzale Kennedy e in quella zona si andrà soprattutto a piedi. Ora lo facciamo per i parcheggi, Confindustria Nautica è molto felice", ha detto Bucci.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA