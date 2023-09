Migranti, sindaco Ventimiglia chiede Cpr Liguria e più agenti

"Ci vuole un Cpr in Liguria per l'allontanamento degli stranieri irregolari, meglio se è più prossimo a Ventimiglia. Con prefettura e questura abbiamo impostato un ottimo lavoro, istituendo dei presidi fissi con il poliziotto e il carabiniere di quartiere, ma si può fare di più.

Se ci fossero maggiori forze dell'ordine o se si aiutasse il Comune nell'assunzione di nuovi agenti di polizia locale, potremmo coprire ancora meglio il territorio". E' un appello al governo quello lanciato dal sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro (Lega), stamani alla presentazione dei risultati raggiunti nei primi 100 giorni di amministrazione, durante la quale è intervenuto anche sulle problematiche legate all'emergenza migranti.

"A noi serve una struttura verso cui allontanare la gente che non vuole integrarsi e che delinque - ha aggiunto -. Va bene accogliere i migranti regolari, ma bisogna compiere verifiche sulle generalità di queste persone e sui motivi che le spingono a restare da noi". Nel frattempo, il Punto di assistenza diffusa (Pad) aperto alla Caritas di Ventimiglia, per le famiglie e i bambini, ha già dato ottimi risultati. "I venti posti disponibili sono già stati tutti occupati - prosegue il primo cittadino - e non assistiamo più ai bivacchi davanti alla Caritas". Ora l'amministrazione sta valutando l'ipotesi di aprire un cento di accoglienza, sempre per stranieri regolari, all'interno del Ferrotel, l'ex albergo delle ferrovie, che si trova in piazza della Stazione.



