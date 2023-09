Migranti portano la statua di San Venerio alla Spezia

Venti migranti ospitati alla Cittadella della Pace della Caritas della Spezia si sono offerti oggi per portare la statua di San Venerio, il patrono del Golfo spezzino. I giovani migranti sono arrivati in Italia a bordo di barconi e ora sono ospiti della struttura guidata da Don Luca Palei. San Venerio, secondo la tradizione, era un eremita che visse sull'isola del Tino dove appiccava falò per aiutare barche alla deriva (è protettore dei fanalisti) e salvava i naufraghi delle imbarcazioni in difficoltà.

La statua è stata portata a spalla dalla cattedrale di Cristo Re fino all'imbarco per il traghetto verso il Tino.



