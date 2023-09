Carlo Felice e Gog aprono la stagione insieme

Ripartono le stagioni musicali genovesi. E come è accaduto nei due anni scorsi Carlo Felice e Giovine Orchestra Genovese per l'apertura hanno scelto di proporre insieme un concerto aperto alla città. L'appuntamento è per venerdì sera. Sul podio dell'Orchestra del Teatro salirà Donato Renzetti. Il programma prevede "Arianna e il Minotauro", nuova versione per attore, soprano e orchestra di Silvia Colasanti, Nocturnes per coro femminile e orchestra di Debussy e Danze sinfoniche op. 45 di Rachmaninov. Solisti nel brano di Silvia Colasanti, l'attore Pietro Fabbri e il soprano Irene Cerboncini. Il Coro femminile sarà diretto da Claudio Marino Moretti.

Questa mattina nel foyer del Teatro il sovrintendente Claudio Orazi il presidente della GOG Nicola Costa, i direttori artistici Piarangelo Conte e Pietro Borgonovo (rispettivamente del Teatro e della GOG) e il direttore emerito del Carlo Felice Donato Renzetti hanno presentato l'iniziativa. Nei vari interventi, oltre a sottolineare la stretta collaborazione fra le due Istituzioni è stato posto l'accento sulla scelta di dare spazio ogni anno a un compositore italiano del nostro tempo: nelle due stagioni passate è toccato a Guarnieri e a Manzoni, quest'anno toccherà a Silvia Colasanti.

"Ho sempre avuto una passione per il Teatro - ha dichiarato la compositrice Silvia Colasanti -. Mi attrae l'idea di raccontare una storia attraverso la musica. Molte mie composizioni sono animate, del resto, da una idea drammaturgica interna". "Arianna e il Minotauro - spiega ancora la compositrice - è una nuova versione per voce recitante, soprano e piccola orchestra di una opera precedente: in questa versione è presentata per la prima volta. E' una rivisitazione del mito del Minotauro condotta anche attraverso riletture novecentesche (penso a Borges): un Minotauro che riflette su se stesso e che appare vittima degli uomini, rappresentati dalla sorellastra Arianna che l'inganna consentendo a Teseo di ucciderlo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA