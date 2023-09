Calcio: Genoa lancia bond da 5 mln per centro sportivo giovanile

Il Genoa lancia un bond da 5 milioni di euro per realizzare il nuovo centro sportivo per il settore giovanile e femminile alla Badia di Sant'Andrea agli Erzelli, una antica dimora acquistata nei mesi scorsi dal club rossoblù sulle alture del capoluogo ligure. La società segue il modello di altre squadre affidandosi a 'Tifosy', una società di consulenza inglese specializzata in advisory e raccolta di capitali in favore di società professionistiche operanti nel mondo dello sport che ha già effettuato operazioni simili. Con un video sui social i dirigenti della società hanno invitato i singoli tifosi e gli investitori tradizionali a partecipare.

Il prestito obbligazionario, per un importo minimo di 5 milioni di euro, sarà emesso dalla controllata Genoa Image spa e avrà un interesse annuo del 9%. La durata del Bond è fissata in 5 anni, al termine dei quali verranno restituiti i soldi dell'investimento alla data del 27 ottobre 2028. In caso di mancato raggiungimento della quota i soldi verranno restituiti, ma il club rossoblù è convinto della riuscita di questa operazione.

Il Genoa prevede di ristrutturare l'antico edificio creando quaranta posti letto in camere e altri servizi. Sarà costituito un campo da calcio con spogliatoi e sale relax e video.



