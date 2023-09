Zangrillo, Pa va modernizzata senza essere autoreferenziali

"Il Governo ha un programma ambizioso per innovare la pubblica amministrazione, che vuole realizzare insieme ai territori: lo spirito è quello di resistere alla tentazione di essere autoreferenziali e di fare tutto a Roma". Lo sottolinea il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a Genova al convegno 'Facciamo semplice l'Italia'.

"La collaborazione è importante anche nel campo del Pnrr, che nella sua applicazione dipende in gran parte dagli enti locali e nel quale il dialogo tra le varie parti della pubblica amministrazione ricopre un ruolo fondamentale", è l'invito del ministro aggiungendo che "in generale la Pa italiana ha bisogno di modernizzarsi e di rendere le persone che ne fanno parte consapevoli del loro ruolo, che è quello di garantire servizi efficienti a cittadini e imprese".

"La pubblica amministrazione è motore essenziale per la competitività del Paese - interviene il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -: credo che lo sforzo che sta facendo il ministro Zangrillo, e lo slogan 'Facciamo semplice l'Italia', sia perfettamente coerente non solo con quello che serve al Paese in generale, ma anche con quello che serve nel momento che stiamo vivendo: le pratiche che riguardano gli investimenti del Pnrr, che sono tantissime, quelle legate alla nuova programmazione dei fondi europei e quelle che riguardano le imprese, anch'esse numerosissime, dipendono tutte dalla capacità della pubblica amministrazione di dare risposte e di darle in tempi brevi".

Secondo il sindaco di Genova Marco Bucci "semplificazione e trasparenza devono essere le parole chiave per la pubblica amministrazione, la semplificazione deve riguardare anche le persone, in modo da velocizzare e rendere più agevole qualsiasi attività per i cittadini. Siamo di fronte alla sfida del Pnrr, un'occasione unica che non possiamo fallire".



