Teste processo Ponte Genova, Polcevera 'Colosseo autostrade'

Il ponte Morandi (crollato il 14 agosto 2018, causando la morte di 43 persone) era "il Colosseo della rete autostradale", una "opera d'arte che era sotto controllo particolare". Lo ha detto in aula Michele Di Napoli, uno degli ultimi testimoni citati dall'accusa nel processo per la tragedia di cinque anni fa. Di Napoli, ingegnere di Aspi, ha lavorato all'Ufficio monitoraggio e manutenzione. Ha ricostruito nei dettagli gli organigrammi e le competenze del suo ufficio nel corso degli anni. La sua competenza riguardava la parte geotecnica. Gli uffici centrali "si occupavano dei lavori più costosi e complessi, mentre le direzioni di tronco degli altri e della manutenzione ordinaria". Col tempo alla Direzione centrale è rimasto il lavoro di coordinamento e supporto tecnico specialistico.

Nel 2015 Di Napoli ha partecipato alle riunioni dell'unità Risk Assessment, per la stesura del catalogo rischi. "Una lista della spesa - ha detto il teste - dei rischi che potessero compromettere la sicurezza delle infrastrutture e degli utenti.

Il crollo del Polcevera e l'eruzione del Vesuvio erano considerati i fatti più rilevanti". Da lunedì prossimo inizieranno gli esami degli imputati: su 58 risponderanno poco meno della metà, mentre gli altri rilasceranno spontanee dichiarazioni o non risponderanno affatto.



