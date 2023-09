Eredita appartamento ma trova ordigni bellici

Eredita un appartamento dal papà ex ufficiale dell'esercito e trova bombe a mano e colpi di artiglieria che l'anziano collezionava. È successo in via Cecchi, nel quartiere Foce di Genova, dove sono intervenuti gli artificieri della polizia e i vigili del fuoco. La polizia locale ha chiuso la strada per consentire l'intervento in totale sicurezza. Non è stato necessario sgomberare invece lo stabile.

Gli ordigni sono stati portati nella cava dei Camaldoli per farli brillare.



