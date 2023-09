Dramalove e Zoco vincono Sanremo Rock Festival Trend

Dramalove, Oaks e XCorsi, per la categoria "Rock" e Beatrice Zoco, Monsta e Fra Landi e The Francis, per la categoria "Trend": sono queste le due terne di vincitori della 36/a edizione di Sanremo Rock & Trend Festival, la cui finalissima si è svolta nel fine settimana al Teatro Ariston di Sanremo. Un percorso che è partito il 25 giugno con oltre settemila candidature. Cinquecento gli artisti selezionati e 246 tra band, duo e singoli, arrivati questa settimana a Sanremo. A condurre la serata sono stati Gabriele Bròcani (speaker Radio Rai) e Ilenia De Sena (conduttrice televisiva). Ai Dramalove è andato anche il premio Promozione e ufficio stampa per il singolo. Il Premio Hard Rock è andato ai vincitori delle due categorie Rock & Trend. Il Premio radiofonico se lo sono aggiudicati i The Francis; il premio Mamely per la categoria Rock è andato alla band i Procioni, mentre per la categoria Trend lo ha vinto Freakybea. "Un'edizione importante quella di quest'anno - ha affermato il direttore artistico, Angelo Valsiglio - dove oltre alla quantità, è aumentata notevolmente la qualità degli artisti in gara".



