Consiglieri Genova Domani, Azione ci ha messi alla porta

"Non possiamo che prendere atto del cambiamento della linea politica di Azione, il partito nel quale ci siamo riconosciuti fino ad oggi. L'opposizione all'attuale amministrazione comunale, che non condividiamo, è incompatibile con il nostro ruolo di amministratori locali eletti nella lista civica Genova Domani a sostegno di Marco Bucci sindaco.

Rassegniamo quindi le nostre dimissioni dal partito. Restiamo coerenti al mandato elettorale per rispetto dei cittadini genovesi ed in particolare dei diecimila che hanno espresso la loro fiducia alla lista che rappresentiamo. Ci siamo sentiti messi alla porta da quella che consideravamo casa nostra, restiamo convinti di non essere stati noi ad aver sbagliato indirizzo. Il nostro impegno con Genova Domani continua e si rinnova anche in vista delle importanti sfide che attendono Genova e la Liguria". Lo hanno scritto in una nota i consiglieri comunali e amministratori di Azione Lorenzo Pasi, Federico Barbieri, Marco Santachiara e Andrea Lemmi.



