Comieco, in Liguria raccolte 102mila tonnellate carta e cartone

Secondo i dati contenuti nel 28° rapporto annuale sul riciclo di carta e cartone in Italia di Comieco, la Liguria ha raccolto ed avviato correttamente a riciclo più di 102 mila tonnellate di carta e cartone, dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente (-0,2%).

"Nonostante una leggera riduzione della raccolta (poco più di 200 tonnellate), anche nel 2022 la Liguria ha dato prova di una grande attenzione per l'ambiente, con un pro-capite regionale che si attesta a 67,9kg/ab, in aumento rispetto al 2021 - ha detto Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco -. Resta ancora migliorabile il livello di intercettazione della frazione cellulosica sul totale dei rifiuti prodotti, oggi al 12,8%: un risultato positivo possiamo sicuramente aspettarci ulteriori progressi nei prossimi anni." In Liguria, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica ha gestito direttamente oltre 57mila tonnellate, pari al 56% della raccolta riconoscendo ai 227 Comuni convenzionati corrispettivi economici oltre 6 milioni di euro.

Analizzando i dettagli del rapporto annuale, come elaborati a maggio 2023, è evidente come, al netto di Genova, le altre tre province siano in lieve calo. In provincia della Spezia sono state raccolte poco meno di 16 mila tonnellate con un pro-capite di 74,4 kg/ab-anno, il più alto della regione. In provincia di Savona sono state raccolte più di 19 mila tonnellate di carta e cartone pari ad una media pro-capite di 71,5 kg. In provincia di Genova la raccolta sfiora le 55 mila tonnellate di carta e cartone con un pro-capite di 67,1 kg/ab-anno mentre nella provincia di Imperia sono state raccolte oltre 12 mila tonnellate con una media di raccolta di e 59,7 kg per ciascun cittadino.



