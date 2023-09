Bucci, 'opzione zero' per i depositi chimici non esiste

"Noi non lavoriamo per l'opzione zero di non avere più i depositi chimici a Genova, mi sembra che tutti lo dicano, compresi i terminalisti, l'opzione zero non esiste". Così il sindaco Marco Bucci a margine di un convegno interviene sul progetto di trasferimento dei depositi chimici da Multedo a Sampierdarena.

"Ho saputo che alla fine della settimana scorsa Superba ha risposto alle domande del Comitato tecnico regionale sul trasferimento dei depositi chimici, - rivela Bucci - il Ctr ha fatto delle osservazioni sulla sicurezza assolutamente giuste e compatibili, Superba ha risposto e sono convinto che risolverà tutti i problemi, il Ctr non si è assolutamente espresso su 'dove' mettere i depositi, anche se qualcuno cerca di pescare nel torbido, non sono certamente io, sin dall'inizio di questa storia cinque anni fa sono stato assolutamente chiaro e limpido".



