A Sampierdarena sindacato e camalli per l'addio a Angusti

Molta commozione ma tanta voglia di continuare la lotta alla celebrazione laica organizzata da Asef che si è tenuta stampani in Largo Gozzano, a Sampierdarena per l'estremo saluto Gianfranco Angusti, sindacalista della Filt Cgil e presidente della Officine Sampierdarenesi che, negli ultimi mesi, ha guidato la battaglia contro lo spostamento dei depositi chimici a Ponte Somalia.

In piazza i compagni di tante battaglie: dai sindacalisti della Filt, a ricordarlo l'ex segretario nazionale Sergio Cofferati, e quello del segretario generale Spi Cgil di Genova, Ivano Bosco, ai camalli di Compagnia Unica, con il console Antonio Benvenuti e la bandiera listata a lutto, dai "ragazzi" delle officine a rappresentanti del mondo della portualita e della politica. Tra gli interventi quelli dell'ex ministro e presidente della Regione Liguria Claudio Burlando, del presidente dell'Anpi di Genova Massimo Bisca, del presidente del IV Municipio Michele Colnaghi. Molte anche le persone che hanno portato un saluto alla camera ardente al Centro Civico di Via Buranello, dove è arrivato, per un ultimo saluto anche il sindaco di Genova Marco Bucci. Dopo la commemorazione pubblica, moderata dal giornalista de "La Repubblica" Massimo Minella, la salma è stata trasferita da Asef al cimitero di Staglieno.





