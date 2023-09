Fiamme in appartamento, grave una trentenne

Una donna di 30 anni è rimasta gravemente ustionata nell'incendio dell'abitazione in cui vive, in via Argine Polcevera, nel quartiere di Genova Rivarolo.

L'incidente è avvenuto questa mattina all'ora di pranzo.

Soccorsa dal 118, la donna è stata trasportata in codice rosso, quello di massima gravità, al Centro grandi ustionati dell'ospedale Villa Scassi.

A innescare le fiamme, secondo i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio dopo essere stati avvertiti da alcuni vicini, sarebbe stato un pentolino lasciato sul fuoco.



