Carabinieri fuori servizio scoprono corriere con 500 gr di droga

Era da poco passata la mezzanotte e stavano facendo compagnia a un collega alla stazione ferroviaria di Savona, quando l'intuito ha permesso loro di scoprire e arrestare un corriere della droga. Protagonisti sono alcuni carabinieri della Stazione di Carcare fuori servizio. E' accaduto alcuni giorni fa al termine di una cena di addio ad un collega.

Arrivati in auto davanti alla stazione hanno notato un uomo con l'aspetto trasandato e con l'aria guardinga, con in mano due borsoni da viaggio. I militari, agevolati dalla circostanza di essere tutti in abiti borghesi, si sono avvicinati al sospettato ed hanno avvertito un forte odore di marijuana. A quel punto, dopo essersi qualificati, è scattato il controllo: l'uomo, un 42enne milanese risultato poi avere precedenti specifici, vedendosi in trappola ha aperto i borsoni che contenevano 8 involucri per 442 grammi di marijuana, valore circa 5000. Il 42enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio: ha patteggiato una pena di 2 anni e una multa di 6000 euro. Ora è ai domiciliari nella sua abitazione di Milano.



