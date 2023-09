Sindaco Novi Ligure, Repetto era un imprenditore lungimirante

Con la morte del cavalier Flavio Repetto, "scompare un imprenditore lungimirante e una persona sempre attenta a partecipare alle attività della città". Lo dice il sindaco di Novi Ligure (Alessandria), Rocchino Muliere, ricordando anche il rapporto personale e d'amicizia con l'imprenditore dolciario. "Era solito finanziare il Festival musicale Marenco - ricorda Muliere - rispose così all'invito: 'Gli operai stanno mettendo macchinari in azienda e finiranno tardi. Mi scusi, ma resto qui con loro'".

La Elah-Dufour-Novi "è un'azienda modello per l'innovazione tecnologica e un orgoglio per Novi. Oltre a dare molto lavoro, ci ha portato in tutto il mondo con prodotti d'eccellenza che portano lo stesso nome, ridando nuova vita a un marchio che a inizio anni '80 era al collasso. Capace, come ha sempre dimostrato, di prendere decisioni importanti in pochi minuti".

Nel 2019 Repetto accettò di fare arrivare una tappa del Giro d'Italia 2019 davanti allo stabilimento, in frazione Barbellotta.

Nel 2016 la cittadinanza onoraria di Novi

Cavaliere del Lavoro dal 1985, Flavio Repetto il 10 dicembre 2016 ha ricevuto dal sindaco Rocchino Muliere e dal prefetto Romilda Tafuri la cittadinanza onoraria di Novi Ligure. Nella sua lunghissima attività imprenditoriale aveva conquistato ii pubblico con uno spot ambientato sulle Alpi e un claim che rimarrà negli annali della pubblicità e nel cuore delle famiglie italiane: "Svizzero? No, Novi!". La Elah Dufour Novi è vicina anche al mondo dello sport: dal 2010 è lo sponsor principale del Casale Monferrato basket con il marchio Novipiù; da anni, inoltre, l'azienda è partner dell'Asd Novi Hockey in line (Under 12, Under 16 e Serie C) e della Ginnastica Forza e Virtù. "In realtà - confidava il cav. Repetto, ricevendo la cittadinanza onoraria - ho fatto cose normali, che ho sentito e portato avanti giorno per giorno. Se la 'Novi' oggi è così grande, - aveva detto - il grazie va a chi nel 1985 - dall'allora sindaco Mario Angeli, al sindacato - mi ha permesso di lavorare, ognuno facendo il proprio".



